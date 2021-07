Jiboia gigante é vista tranquilamente em lago; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Considerada a segunda maior serpente do Brasil, ficando atrás apenas da sucuri. Atualmente, as jiboias são classificadas em 11 subespécies, mas apenas duas habitam em território brasileiro, Boa constrictor amarelo e Boa constrictor constrictor.

É o caso da espécie filmada em um lago no Pantanal. O vídeo mostra a cobra deslizando tranquilamente em seu habitat.

O termo constrictor está relacionado em matar suas presas pela sua constrição. As jiboias não possuem veneno, não são especializadas na inoculação de peçonha, desse modo, podemos dizer que elas são relativamente inofensivas aos seres humanos.

Cada espécie representa um fator ecológico importantíssimo na natureza, pois preservar as espécies, é preservar a nos mesmos e a natureza como um todo.

A jiboia detecta as presas pela percepção do movimento e do calor e as surpreende em silêncio. Alimenta-se de pequenos mamíferos (principalmente ratos), aves e lagartos que mata por constrição, envolvendo o corpo da presa e sufocando-a. A sua boca é muito dilatável e apresenta dentes serrilhados nas mandíbulas, dentição áglifa. A digestão é lenta, normalmente durando sete dias e podendo estender-se a algumas semanas, período durante o qual fica parada, num estado de torpor.

Veja o vídeo

| Autor: Salve o Pantanal

