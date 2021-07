Píton invade quarto e dá bote em mulher enquanto ela dormia; vídeo

| Foto: Reprodução

Uma mulher, de 75 anos, tomou um grande susto enquanto dormia ao se deparar com uma cobra píton, que invadiu seu quarto, tentando dar bote na idosa. O caso aconteceu em 2019, em Bangkok, na Tailândia, e voltou a viralizar nas redes sociais. As imagens foram gravadas pelas câmeras de segurança que tinha no quarto da mulher e ela ainda chegou a ser mordida.

“Achei que estava tendo um pesadelo. Senti uma forte dor no pé e acordei. Acendi a lanterna e notei algo se movendo no chão. Foi quando vi a cobra. Não sei por que a cobra me mordeu, eu estava dormindo, não a ameaçando. Agora estou com medo de dormir naquele quarto de novo”, disse a idosa na época.

O filho da idosa, que é engenheiro, socorreu a mãe e chamou a equipe de resgate que encontrou o réptil dentro do vaso sanitário do banheiro. O animal foi devolvido a seu habita natural.

O engenheiro contou que se sentiu orgulho da mãe por ela ter mantido a calma e que estavam investigando por onde ela entrou.

“Estou orgulhoso da minha mãe por manter a calma. Não sei como a cobra apareceu lá, mas presumi que a cobra saiu do cano e rastejou para cima do vaso sanitário. Minha mãe gosta de deixar a porta do banheiro aberta, então a cobra foi do banheiro para o quarto dela”, explicou Nakorn.

