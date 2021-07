Vídeo mostra briga mortal entre duas cobras gigantes; veja quem ganha

| Foto: Divulgação

Uma cena flagrada em Lucas, Rio Verde, no Mato Grosso, viralizou nas redes sociais recentemente. A gravação mostra o momento em que uma sucuri verde ataca e mata uma outra cobra para se alimentar.

O biólogo Henrique, conhecido como o “Biólogo das Cobras” por produzir conteúdos sobre o assunto no YouTube, explicou o comportamento “canibal” desta espécie.

Ele pontuou que existem diversos casos de sucuris comendo outras serpentes, inclusive de fêmeas que predam machos da mesma espécie em período de acasalamento

A sucuri verde pode ser menor,no quesito comprimento, do que a píton-reticulada ou píton-real que pode ter mais de 7 metros. No entanto, o critério para eleger a maior cobra do mundo é o tamanho total.

Em comprimento e espessura, esta espécie é a vencedora! É importante recordar que ela não é venenosa e mata suas presas por constrição.

Veja o vídeo

O pescador esportivo Luan Negrini, registrou nesta quinta-feira (03/06/21) uma briga entre duas cobras sucuris, em uma área rural privada no município de Luc... | Autor: Biólogo Henrique o Biólogo das Cobras

