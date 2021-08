Homem diz ter flagrado "pé-grande" com bebê em rio; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

O Pé Grande tornou-se uma das figuras mais famosas da criptozoologia, ou mesmo uma dos seus enigmas mais polémicos. Os primeiros relatos remontam a 1924, aludindo a macacos-gigantes avistados nas áreas de floresta do estado norte-americano de Washington, no Noroeste, numa zona conhecida como "Ape Canyon".

No entanto, parece que o pé-grande resolveu dar o ar da graça em pleno 2021. Um homem identificado como Eddie V. acreditar ter encontrado e filmado uma “mãe pé-grande carregando um bebê” em um rio. O vídeo foi compartilhado no último dia 12 de julho deste ano pela Rocky Mountain Sasquatch Organization no Facebook, que obteve mais de 150.000 visualizações, e a analisou em câmera lenta.

Junto com as imagens, Eddie deu algumas explicações do flagrante. Ele contou que descia o rio Cass (em Michigan, EUA) de caiaque quando viu algo que não parecia natural, cruzando a água na frente dele. Nas imagens é possível ver uma figura animalesca grande andando tranquilamente no curso d’água, com o que parece ser uma criatura menor nos braços.

Nas redes sociais, a aparição dividiu opiniões do internautas. Alguns disseram que era um pescador usando um macacão de pesca. Outros disseram que o animal carregava um cervo e não um bebê.

