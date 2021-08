Vídeo: Turista em canoa flagra sucuris gigantes tomando sol em praia

O responsável pelas imagens, é o guia de turismo Vilmar de Oliveira Teixeira, que informou ainda que as cobras tratam-se de duas fêmeas | Foto: Daniel De Granville/Photo in Natura

Duas sucuris gigantes, que estavam tomando sol, foram flagradas por um guia de turismo que acompanhava um turista em um passeio de canoa, em um rio de água cristalina, na região de Bonito, a 297 km de Campo Grande. O responsável pelas imagens, é o guia de turismo Vilmar de Oliveira Teixeira, que informou ainda que as cobras tratam-se de duas fêmeas.



Conforme relato do guia, os animais estavam às margens do rio tomando sol, já que no dia flagrante as temperaturas estavam abaixo do comum na região.

"Nesse tempo em que está meio frio, elas [sucuris] saem de suas tocas ou da própria água para se aquecerem. Por isso que é possível fazer flagrantes incríveis como esse", explicou ao G1.

Vilmar ainda relata que no dia flagrante, feito em 27 de julho, estava acompanhado de um amigo que visitava a região: "Esse meu colega que fiz durante o passeio que ele escolheu aqui na região, ficou encantado ao ver os animais", relembra.

Ainda de acordo com Vilmar, todas as filmagens são feitas de uma distância para não perturbar as sucuris sempre respeitar seu espaço: "Meu objetivo é mostrar esse animal como forma de preservação e espero, que gerações futuras possa presenciar esse bicho tão incrível da nossa natureza", finaliza.

