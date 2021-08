Vídeo mostra cachorro sendo atacado por cobra; veja

| Foto: Divulgação

Um cachorro foi atacado e enrolado por uma cobra sucuri. A cena ocorreu em Barrinha, interior de São Paulo. O cão só foi salvo após o próprio dono lutar com o réptil.

Carlinhos Brasil, tutor de Lion, relatou que o animal foi beber água e acabou sendo preso pelo bote da cobra. Nas imagens duas pessoas tentam resgatar o dog com pauladas na sucuri.

A região onde o cão foi resgatado é uma reserva ambiental e é marcado por histórias de sumiço de bezerros, provavelmente alvo das sucuris. A cobra que atacou o cachorro, conforme informações de Carlinhos, é a maior que ele já viu na região.

O réptil não foi morto. "Ela continuou brigando com o Lion e eu batendo nela com todo o cuidado pra não matar o bicho, né? O bicho pegou a presa e ela está com fome, porque tá a seca pra baixo do rio Mogi e, então, elas [sucuris] estão subindo", afirmou em entrevista ao SBT.

Veja o vídeo

Um cachorro foi atacado por uma cobra sucuri gigante em Barrinha, no interior de São Paulo. O dono do cão teve que lutar contra o réptil, que enrolou o anima... | Autor: SBT Jornalismo

Leia mais:

Veja imagens impressionantes de uma cobra engolindo um jacaré

Leoa ataca búfalo sozinha e o devora ainda vivo; veja o vídeo