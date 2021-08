Pista de parque é fechada para cobra terminar de comer iguana; veja

Animal foi encontrado por transeuntes | Foto: Divulgação

Em Palmas (TO), parte da pista de um parque precisou ser interditada para que uma jiboia pudesse terminar o 'almoço'. O animal, conhecido por se alimentar lentamente, levou três horas para digerir uma iguana. A cena curiosa aconteceu neste sábado (7), à luz do dia. A informação é do G1 Tocantins.

A cobra tinha cerca de 1,5 metro de comprimento e foi encontrada por visitantes que passeavam pelo local. Rapidamente, a Guarda Metropolitana Ambiental chegou ao local e isolou a área com cones e fitas de sinalização.

O parque Cesamar, onde o fato ocorreu, é casa de diversos animais. Além de cobras, abriga também capivaras, aves, cágados (espécie de quelônio) e até jacarés. Apesar da fauna rica, o local também é utilizado por tocantinenses para a prática de atividades físicas.

Jiboia de duas cabeças

Essa semana também viralizou na internet um vídeo que mostra uma jiboia com duas cabeças. O animal é uma espécie comum na América do Sul, inclusive no Brasil. Apesar disso, a cobra 'peculiar' nasceu na Alemanha.

De acordo com o portal Daily Sabah, ela nasceu há três meses na casa do criador de répteis Stefan Broghammer na cidade de Villingen-Schwenningen.

