Vídeo mostra cobra tentando invadir avião e assusta passageiros; veja

Uma cobra ousada chamou a atenção da internet e se tornou viral no Twitter. Um vídeo mostra como o réptil desliza rapidamente pelo chão e tenta invadir um avião que está prestes a decolar do aeroporto de Calcutá, na Índia.

A cobra tentou subir na escada do avião, e por sorte, as pessoas viram a tempo e o animal foi retirado, mas não sem antes de deixar muitos impressionados e com medo do que poderia acontecer.

Veja o impressionante vídeo:

Cobras ousadas

As cobras costumam ser ousadas. Uma mulher, de 75 anos, tomou um grande susto enquanto dormia ao se deparar com uma cobra píton, que invadiu seu quarto, tentando dar um bote nela.

O caso aconteceu em 2019, em Bangkok, na Tailândia, e voltou a viralizar nas redes sociais. As imagens foram gravadas pelas câmeras de segurança que tinha no quarto da mulher e ela ainda chegou a ser mordida.

O filho da idosa, que é engenheiro, socorreu a mãe e chamou a equipe de resgate que encontrou o réptil dentro do vaso sanitário do banheiro. O animal foi devolvido a seu habita natural.

O engenheiro contou que se sentiu orgulho da mãe por ela ter mantido a calma e que estavam investigando por onde ela entrou.

“Estou orgulhoso da minha mãe por manter a calma. Não sei como a cobra apareceu lá, mas presumi que a cobra saiu do cano e rastejou para cima do vaso sanitário. Minha mãe gosta de deixar a porta do banheiro aberta, então a cobra foi do banheiro para o quarto dela”, explicou Nakorn.

