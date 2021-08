Jiboia ataca e dilacera iguana em Tocantins; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Um ato inusitado de uma jiboia causou espanto nos frequentadores do parque Cesamar, em Palmas, no Tocantins. Ela engoliu uma iguana inteira. Uma das pistas de passeio do local teve que ser interditada e a cena reuniu muitos curiosos.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais surpreendeu com o réptil enrolado no corpo da iguana. A cobra tinha aproximadamente cerca de 1,5 metro de comprimento.

Segundo sites locais, somente depois de três horas, o réptil terminou a refeição e voltou à mata. Nas cenas é possível ver a cauda enorme da iguana ainda na boca da jiboia.

A Guarda Metropolitana Ambiental liberou a via e o tráfego voltou ao normal na região.

Jiboia

As jiboias se alimentam aves, lagartos e roedores. Porém, os períodos e quantidade de alimentos variam de acordo com o tamanho do animal. Em cativeiro é comum que elas sejam alimentadas com pequenos animais, como camundongos.

Acompanhe vídeo da cobra no parque Cesamar:

