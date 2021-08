Cachorro viraliza ao "ajudar" dona a empurrar carro em inundação; veja

| Foto: Reprodução

Um vídeo fofo caiu nas graças da internet nesta semana. O registro do momento em que poderia ser uma grande dor de cabeça, mas acabou rendendo doses de fofura, foi o da escocesa Lori Gillies, que passa por um perrengue ao ter que empurrar um carro em meio a uma inundação. No entanto, ela não esperava receber a ajuda do melhor amigo, cachorrinho "Puck".

Em entrevista ao Daily Record, na segunda-feira (9), a mulher explicou que a situação aconteceu de forma completamente inesperada, enquanto fazia uma caminhada matinal.

Veja o vídeo:

" Puck e eu estávamos em nossa caminhada habitual e havia um carro que estava preso na água. Havia duas mulheres dentro e eu desci para ajudá-las. Nunca tivemos uma inundação tão forte como aquela. Puck estava nadando ao meu lado e peguei meu telefone para gravá-lo e então ele começou a empurrar o carro. " Lori Gillies, Tutora do cachorro

O momento foi gravado por um homem que assistiu a cena de um prédio. Quando Lori entra na inundação, Puck logo aparece atrás nadando. As duas mulheres liberaram o freio de mão, e assim a escocesa começou a empurrar o veículo. O cachorro apoiou as duas patas na traseira e saiu andando ao lado de Gillies.

A grande surpresa é que o cachorro já tem mais de 10 anos, idade considerada avançada para os cachorros.

Após a ajuda, Puck ainda ganhou um jantar especial. “Ele teve um jantar extra grande muito bom ontem à noite. Ele comeu carne com molho e biscoitos com mais uma carne extra”, entregou a tutora.

