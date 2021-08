Gato corajoso bota urso para correr e salva dono de ataque; veja vídeo

Um gato preto se mostrou cheio de coragem e, para salvar o dono, enfrentou um urso selvagem no meio da floresta. O momento foi registrado pelo 'pai' do pet, que pediu inúmeras vezes que Vasya (nome do gato) se afastasse do urso, mas o bichano não deu ouvidos. O caso aconteceu na região de Irkutsk, na Sibéria.

O vídeo já começa com o homem tentando chamar o gato, que levantava o corpo e esticava os pelos, como costumam fazer os felinos. "Espero que o urso não coma ele", disse o dono, enquanto assistia à cena, atrás de uma árvore.

Veja o vídeo:

courtesy Sergey Tarasovread more: https://siberiantimes.com/other/others/news/vasya-the-cat-chases-away-a-brown-bear-in-the-woods-of-eastern-siberia/ | Autor: The Siberian Times

Ao ver que Vasya continuava pronto para o ataque, o urso começou a mostrar força. Fez barulhos, levantou o corpo e ficou sob as duas patas e até bateu em uma árvore com a pata, mas nada que assustasse o gatinho. "Eu não sabia que eu tinha um gato tão sem medo", comentou o homem que gravava o momento.

Após a briga, o gato finalmente conseguiu expulsar o urso. As imagens mostram o animal selvagem desistindo do que poderia ter sido uma refeição e voltando para o meio da floresta. Todos ficaram bem, exceto o urso, que saiu de bucho vazio (risos).

Leia mais: