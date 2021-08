Vídeo: mulher é atacada por crocodilo e quase perde mão em zoológico

Nas imagens, a funcionária está explicando sobre o animal para crianças e adultos quando acontece o ataque | Foto: Divulgação

Visitantes do zoológico Scales & Tails, em Utah (EUA), tiveram uma surpresa durante a apresentação de um dos répteis do local e precisaram salvar uma treinadora que teve a mão abocanhada por um crocodilo e quase foi arrastada para dentro da jaula do animal.

O incidente foi capturado pela mulher de um dos envolvidos, Theresa Wiseman, e compartilhado nas redes sociais.

Nas imagens, a funcionária está explicando sobre o animal para crianças e adultos, quando abre a porta do cativeiro para alimenta-lo e acaba sendo mordida na mão e é arrastada para água. Depois de puxar a tratadora para o cercado, o crocodilo começou a girar e mantém as mandíbulas presas. A mulher luta para se libertar inutilmente.

Um dos convidados, mais tarde identificado como Donnie Wiseman, grita "Temos problemas aqui!" antes de pular na água e subir no topo do réptil. Ele prende o crocodilo entre as pernas e sobe em cima do réptil, enquanto a tratadora lhe explica como ajudá-la. Ele e um outro homem conseguem libertá-la.

A esposa de Wiseman, que tem formação em enfermagem, prestou os primeiros socorros antes da chegada das equipes de emergência.

À Associated Press, o proprietário do Local, Shane Richins, afirmou que o centro normalmente tem um política rígida para a manipulação dos animais, mas desta vez o réptil "ficou um pouco mais corajoso"

Richins disse que o tratador foi submetido a uma cirurgia e está tomando antibióticos.

*Com informações do SBT Notícias

