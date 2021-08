Píton é flagrada em prateleira de mercado e vídeo surpreende; veja

Segundo o tabloide Daily Mail Austrália, um porta-voz da rede de supermercados explicou que o corredor no qual o réptil estava foi imediatamente isolado | Foto: Reprodução

Uma píton penetra surpreendeu clientes de um supermercado em Sidney, na Austrália.

O réptil foi flagrado enquanto passava entre potes de tempero de uma das prateleiras do local.

O registro foi compartilhado no Facebook por Hilary Leigh, testemunha do incidente, que classificou a serpente como a "infratora de lockdown".

Com a escalada dos casos de covid-19 atribuídos à variante Delta, o país da Oceania impôs recentemente medidas mais rígidas de circulação para a população.

A píton, inclusive, foi reprovada por Hilary por estar dentro do estabelecimento "sem máscara".

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução





Brincadeiras à parte, a situação logo foi controlada no local: "Havia uma pessoa adorável que estava muito familiarizada com esse tipo de espécie", escreveu a mulher na postagem.

Segundo o tabloide Daily Mail Austrália, um porta-voz da rede de supermercados explicou que o corredor no qual o réptil estava foi imediatamente isolado para que o animal pudesse ser realocado.

"Um apanhador de cobras removeu o 'cliente escorregadio', que foi solto em segurança no mato em seguida", garantiu o funcionário.

Apesar do desfecho positivo, internautas se mostraram chocados com a invasão do local pelo réptil: "Que país meus pais me trouxeram: tudo aqui pode morder ou matar", lamentou uma usuária. "Eu teria tido um ataque cardíaco com isso!", garantiu outra.

