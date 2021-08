Guia de turismo encontra sucuri escondida em caverna; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Um passeio comum do guia de turismo Vilmar de Oliveira Teixeira flagrou, no último dia 25 de agosto, uma enorme sucuri na região de Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Na gravação publicada no YouTube, ele explica seu trabalho e mostra como uma sucuri descansa dentro de uma caverna. Ele mostra o cuidado ao gravar o vídeo e pontua que é a cobra pode ser bem agressiva.

Segundo o especialista, a região é reduto das espécies. Vilmar relata que já há registros do aparecimento de répteis com cerca de 6 metros de comprimento, que aparenta ser mais velha que outras que aparecem em seu canal.

Maiores cobras do Brasil

De acordo com o Metro, as sucuris são as maiores cobras do Brasil e seu comprimento pode variar de 4 a 8 metros. Seus filhotes nascem na água, com tamanhos que variam entre 60 centímetros e um metro de comprimento. Elas podem viver e crescer até os 30 anos.

Veja o vídeo

Meu trabalho que me proporciona o avistamento de Sucuri! | Autor: Sucuri no Pantanal Bonito MS

