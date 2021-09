Vídeo: menina de 5 anos é picada por cobra em zoológico

A desconfiança é que a cobra sentiu o cheiro do frango que a menina comeu antes | Foto: Reprodução

Já pensou ir fazer uma visita a um zoológico e ser surpreendida por uma mordida de cobra? Foi o que aconteceu com a pequena Viktoria, de 5 anos, que foi picada por uma cobra no Parque das Borboletas, na Rússia.

Primeiro, a cobra é vista se enrolando em volta do pescoço da criança durante o passeio. No entanto, do nada, o réptil morde o rosto da menina, que se assusta. A equipe do zoológico, então, se apressa para remover o animal. A espécie não é considerada perigosa para os humanos, mas a menina foi levada ao hospital para tratamento.

Veja o vídeo:





Como Viktoria teria comido uma refeição com frango antes de lidar com a cobra, de acordo com o The Sun, uma das hipóteses é que o cheiro do frango teria feito com que a cobra mordesse a menina.

“As cobras são muito sensíveis ao cheiro. Se estivesse com fome e a garota cheirasse a presas como filhotes, isso poderia fazer a cobra mordê-la", explicou a especialista Ekaterina Uvarova.

Uma outra hipótese é que o "ataque" poderia ter sido motivado por estresse, já que ela recebe uma atenção excessiva das pessoas. Os funcionários do zoológico alegaram que a cobra nunca havia atacado ninguém.

" Um animal que está sendo tocado o tempo todo, que não tem onde se esconder e descansar, está em constante estresse. Nunca é bom. " Ekaterina Uvarova, Especialista

O pai da menina, quando soube, quis provas do local de que a cobra não era venenosa. Mesmo após a comprovação, os pais decidiram levar a pequena Vktoria a um hospital para que fosse investigado se ela estava bem.

“Fui buscar minha esposa e filhos, e eles me disseram que minha filha mais nova, Vika, foi mordida por uma cobra. Pedi provas de que a cobra não é venenosa, que é segura. Mesmo assim, decidimos chamar uma ambulância e levamos ela ao hospital para ser examinada”, disse Vladimir, pai da menina.

A mordida foi comparada como uma picada de injeção, e o veneno é brando, disseram os especialistas. Mais tarde, ela colocou um curativo no rosto.

“A equipe do zoológico disse que a cobra não ataca as pessoas. Pode ter sido devido ao fato de que ela também havia tocado nas galinhas antes e elas cheiravam mal”, explicou.

