Dona de casa encontra jiboia ao regar plantas; veja o susto

A dona de casa, Rita Pedroso, levou um susto ao encontrar uma cobra jiboia no jardim de casa, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. O animal estava dormindo dentro de um vaso de flores, e não acordou com o susto da mulher.

Rita contou ao G1 que foi regar as plantas e verificar o próprio jardim de manhã e ficou muito próxima da jiboia.

" Levantei cedo, fui tomar meu cafezinho e de repente fui erguer uma plantinha e dou de cara com a cobra. Eu levei um susto tão grande, não sabia qual espécie era. Eu levei um baita susto, me tremi toda. " Rita Pedroso, Dona de casa

A dona de casa acionou uma equipe da Polícia Florestal, que fez o resgate sem problemas, pois a jiboia continuou dormindo no vaso de flores.

Não é raro encontrar cobras na região. “Umas outas cinco cobras já entraram aqui, moro perto da reserva. Com esta, desta vez, é a sexta. Até uma sucuri já achamos no banheiro da piscina. Eu convivo muito bem com a natureza, amo, mas tenho medo”, concluiu Rita.

Cobras na região

Na mesma região, um passeio comum do guia de turismo Vilmar de Oliveira Teixeira flagrou, no último dia 25 de agosto, uma enorme sucuri.

Na gravação publicada no YouTube, ele explica o trabalho e mostra como uma sucuri descansa dentro de uma caverna. Ele mostra o cuidado ao gravar o vídeo e pontua que é a cobra pode ser bem agressiva.

Segundo o especialista, a região é reduto das espécies. Vilmar relata que já há registros do aparecimento de répteis com cerca de 6 metros de comprimento, que aparenta ser mais velha que outras que aparecem em seu canal.

