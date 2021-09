Concurso elege as fotos de animais mais engraçadas do mundo; veja

| Foto: Divulgação

Fotógrafos registraram com o olhar de suas lentes as cenas mais engraçadas e inusitadas do reino animal. O concurso “Fotógrafo do Ano de Comédia da Vida Selvagem” selecionou as fotos mais divertidas de animais e criou um concurso para eleger o melhor clique.

Uma cobra gargalhando, uma mamãe lontra “brigando” com seu filhote e pinguins se divertindo em uma praia são algumas cenas comuns na natureza, mas quando flagradas pelas lentes de um fotógrafo se tornam imagens mais do que inusitadas, e engraçadas!



1° Macaco na Índia

Jovem langur balança o corpo para dar a impressão de que está dançando, na índia

Crédito: Sarosh Lodhi Nagpur/ Comedy Wildlife Photography Awards 2021

2° Brincadeira esquilos

Peguei você! Registro feito na Hungria mostra os animais "brincando"na natureza.

Crédito: Kranitz Roland Agfalva/ Comedy Wildlife Photography Awards 2021



3° Estorninho-do-ventre-branco sorrindo

"Humor de segunda-feira de manhã": estorninho-do-ventre-branco na Reserva Natural Rietvlei, na África do Sul.

Crédito: ©Andrew Mayes/Comedy Wildlife Photography Awards 2021

4º Falcão bravo

5º Pássaro atleta

Outras imagens escolhidas neste ano são estreladas por cangurus australianos, um macaco bocejando, e até um pássaro e um peixe numa situação inusitada no Pantanal brasileiro.

Crédito: ©Andrew Mayes/Comedy Wildlife Photography Awards 2021.

6° Cobra sorrindo

Fotógrafos profissionais e amadores puderam participar da competição. Um painel de especialistas escolherá os vencedores. Quem for selecionado pode ganhar um sáfari no Quênia, uma assinatura do Affinity Photo (software para edição de imagens), uma bolsa para câmera do ThinkThank e, claro, o grande prêmio de Fotógrafo do Ano de Comédia da Vida Selvagem.

7° Babuíno boceja

Babuíno boceja e fotógrafa registra o momento enquanto caminhava por uma montanha na Arábia Saudita.

Crédito: Clemence Guinard/ Comedy Wildlife Photography Awards 2021



8° Pombo rosto encoberto

Além dos artistas os orangotangos também serão premiados: 10% da renda arrecadada no concurso deste ano será revertida ao Save Wild Orangutans (Salve os Orangotangos Selvagens), que preserva a espécie dentro e nos arredores do Parque Nacional Gunung Palung, em Bornéu.

"Eu estava tirando fotos de pombos voando quando esta folha pousou no rosto de um pássaro", contou o fotógrafo do Reino Unido.

Crédito: John Speirs/ Comedy Wildlife Photography Awards 2021



9° Canguru artista

Concurso, que existe desde 2015, quer ajudar a promover a conservação de espécies silvestres e seus habitats de um jeito leve e divertido.

Canguru parece estar cantando 'as colinas estão vivas', na Austrália.

Crédito: Lea Scaddan/ Comedy Wildlife Photography Awards 2021



10° Desespero da mamãe lontra com seu bebê

A votação também está aberta para o público escolher o animal que mais achou engraçado. Basta acessar o link do concurso até o dia 10 de outubro.

Lontra "morde" sua lontra bebê para trazê-la de volta para a aula de natação, em Cingapura.

Crédito: Chee Kee Teo/ Comedy Wildlife Photography Awards 2021

