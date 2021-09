Leopardo feroz ataca e arrasta jacaré para mata; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Um leopardo escalou uma pedra com sua presa na boca, um enorme jacaré. Um vídeo compartilhado no instagram mostra como esse mamífero é forte e feroz.

Nas imagens, o leopardo após ter vencido o embate contra um jacaré, escala algumas pedras com o animal na boca para levá-lo para a mata.

E embora tenha enfrentado alguns desafios no meio do caminho, como se pode notar ao conferir as imagens, o felino teve êxito ao carregar a presa. O que impressiona é como a mandíbula do felino sustenta o jacaré.

Filhote de impala é devorado por leopardo minutos após nascer

Um vídeo de partir o coração e raro foi repostado nesta semana mostrando um filhote de impala - antílope nativo do sul da África — nascendo e sendo atacado por um leopardo instantes depois. As cenas impressionantes foram gravadas no Parque Nacional Kruger, na África do Sul.

De acordo com o jornal Extra, as primeiras imagens mostram a impala dando à luz o filhote. Em seguida, a fêmea lambe e acaricia a cria, mas ao avistar o leopardo se aproximando, sai em disparada, por medo. É possível perceber que o pequeno antílope ainda não tinha saído totalmente do corpo da mãe.

A mãe ainda está hesitante com as dores do parto. Infelizmente é a lei da selva. Logo depois o filhote tem a cabeça abocanhada pelo leopardo, uma demonstração de que o instinto predador fala mais alto. Reveja a cena:

