Crocodilo dá 'bote' mortal em guepardo distraído em rio; veja vídeo

Ele é surpreendido por um enorme crocodilo, em um ataque mortal. | Foto: Divulgação

Na lei da selva, não há dúvidas de que o mais forte sobrevive. Como, também, o mais inteligente. A caçada por um pato selvagem, terminou muito mal para um guepardo, no Parque Nacional de Serengueti.

O animal bebia água na beira de um rio e observava a ave, que nadava para as proximidades da margem, no intuito de escapar de um grupo de crocodilos. No entanto, o felino não poderia imaginar que estava na lista de “próxima refeição”.

Ele é surpreendido por um enorme crocodilo, em um ataque mortal. A distração do guepardo “descuidado” lhe custando a vida. Sem chances de defesa, ele é arrastado pelo enorme réptil para o fundo do rio.

Um pato que luta

Quanto ao pato, mesmo executando diversas manobras para escapar dos crocodilos, numa luta desesperada pela sobrevivência, acaba por sucumbir nas presas destes ferozes animais, levando o guepardo no “bolo”.

Habitat

O Parque Nacional do Serengueti possui grandes proporções (aproximadamente 40000 km), no norte da Tânzania e sudoeste do Quênia, na África Oriental. Suas seus são conhecidos por serem “mortais”, já que habitat natural de enormes crocodilos, predadores naturais de gnus, gazelas, zebras e, porque não, felinos.

Acompanhe a cena impressionante:

