VÍDEO: Gato despenca de arquibancada, mas é salvo por torcedores

Estados Unidos - Esperando assistir a mais uma partida de futebol americano no Hard Rock Stadium neste sábado (11), torcedores do Miami Hurricanes perderam o fôlego com as peripécias de um... Gato! Em determinado momento do jogo, os torcedores que acompanhavam a partida notaram que o animal estava pendurado em uma das partes mais altas do estádio.

A cena foi registrada por diversos espectadores que estavam no setor abaixo do ocorrido. Os presentes, então, improvisaram uma solução com uma bandeira do time de Miami em uma espécie de "cama" para amortecer a queda do bichano.

Sem forças suficientes para subir à arquibancada, o animal acabou caindo. Felizmente, o gato foi segurado pela bandeira e não teve ferimentos. Os torcedores comemoraram o resgate, e a aventura viralizou nas redes sociais. Confira o vídeo:

WATCH 🚨 Falling cat saved with American flag at Miami football game



pic.twitter.com/i1NPlXbTh1 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 12, 2021





Logo após o ocorrido, o Hard Rock Satdium anunciou que irá fazer uma doação para uma entidade que cuida de animais na cidade.

