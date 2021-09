Tubarão bizarro é encontrado morto no Mar Mediterrâneo

O tubarão faz um tipo de grunhido que lembra também os suínos | Foto: Isoladelbaapp.com

Marinheiros italianos retiraram um tubarão morto das águas da Ilha de Elba, na Itália, no último dia 3 de setembro. As imagens do bicho geraram confusão e dúvida na internet.



O animal possui aparência bizarra. O tubarão com cara de porco é da espécie Oxynotus centrina, que habita grandes áreas desde a Noruega até a África do Sul.

O bicho pode alcançar até 150 centímetros de comprimento e, em geral, vive em profundidades entre 60 e 700 metros abaixo da superfície do mar. A maioria deles, contudo, não passam dos 50 centímetros e vivem em profundidades intermediárias, sendo bastante comuns no Mar Mediterrâneo.

Contudo, o que chama a atenção nessa espécie bizarra é a sua cara. O animal possui um focinho levantado e olhos laterais e grandes, que lembram um porco, como é possível conferir nas imagens. Além do mais, o tubarão faz um tipo de grunhido que lembra também os suínos, contribuindo para seu apelido de peixe-porco.

" Ele certamente não é novo, esse tubarão é bastante frequente em nossas águas: é comumente chamado ‘peixe-porco’ porque quando sai da água emite um tipo de grunhido. A captura certamente não pode ser dita excepcional. Na verdade, em anos recentes diversas outras espécies tem sido capturadas; a coisa estranha é que elas acabam em lojas de pescado, visto que este é um peixe que normalmente não é comercializado. " Yuri Tiberto, dono do Aquário de Elba

Tiberto ainda ressalta que estes tubarões nunca se adaptaram ao cativeiro no aquário, apesar das tentativas de se adicionar a espécie à coleção biológica.

De acordo com os marinheiros, o tubarão de cor rosada e pele áspera estava flutuando nas águas do porto da ilha quando foi trazido ao píer.

O tubarão não oferece grande risco a pescadores e banhistas, contudo, uma vez que raramente chega a águas muito rasas.

Apesar disso o bicho é carnívoro, se alimentando de vermes marinhos e crustáceos. Além disso, as fêmeas do peixe-porco podem ter de 7 a 12 filhotes ao longo de sua vida.

*Socientifica

