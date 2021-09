Vídeo: tubarão-martelo aparece perto de praia em Balneário Camboriú

| Foto: Divulgação

Um tubarão-martelo foi flagrado muito perto a badalada praia em Balneário Camboriú na quinta-feira (16) e deixou muita gente assustado.

Frequentadores do local avistaram o animal após perceberam a nadadeira dorsal para fora da água. O especialista do Museu Oceanógrafo da Univali, professor Jules Soto, explicou ao rd+ que um dos motivos que pode trazer o animal tão perto da terra firme foi o alargamento da Praia Central.

Ele afirma que essa espécie de animal costuma ficar no fundo do mar se alimentando de pequenos peixes. Com a obra de alargamento, uma draga foi colocada para “sugar” a areia de uma jazida e trazer até a praia. Com isso, o fundo do mar, onde as presas do tubarão ficavam, agora estão na praia.

Movido pela alimentação, esse tubarão-martelo juvenil, segundo o professor, veio até a Barra Sul atrás dos peixes, e parece ter encontrado.

Medo

Ao ver o tubarão, muita gente ficou com medo de ser mordido, mas o professor afirma que a possibilidade de isso acontecer é bem baixa, se o bicho for deixado em paz. Isso porque, naquela posição, ele já está bem alimentado, e humanos não estão na cadeia alimentar dos tubarões.

