Bebê de 1 ano é picado por jararaca no quintal da casa da avó; confira

| Foto: Divulgação

Um bebê de apenas 1 ano foi picado por um filhote de jararaca em Blumenau, no Vale do Itajaí. A serpente foi levada ao Hospital Santo Antônio junto com o menino e, no atendimento, a equipe conseguiu identificar a espécie e encontrar o antídoto, salvando a vida da criança. O bebê segue internado e o estado de saúde é considerado estável.

O caso foi registrado no dia 13 de setembro. O pai do bebê, Paulo Henrique de Almeida Machado, contou que o filho brincava no quintal da casa da avó quando ocorreu o acidente. O menino corria atrás de uma bola e começou a gritar e a chorar quando foi picado.

Procurando a causa do motivo do choro, um vizinho encontrou a cobra perto do bebê, a matou, colocou o animal em um pote e a família levou até a unidade de saúde. Com o filhote de jararaca identificado, a equipe prestou o atendimento com o soro antiveneno para a picada.

"A médica atentamente bateu foto da cobra e mandou para o órgão responsável. Em poucos instantes já tivemos a resposta de que era um filhote de jararaca e a doutora iniciou com o antídoto e a hidratação", disse o pai.

Segundo o hospital, o bebê está em observação na pediatria. Após a identificação, a cobra foi descartada.

Leia mais:

Cobra tenta atacar jovem dentro de loja; veja o vídeo arrepiante

Dona de casa encontra jiboia ao regar plantas; veja o susto