Cobra gigante invade casa e tenta atacar mãe e bebê; veja vídeo

| Foto: Divulgação

Um vídeo agoniante, divulgado nas redes sociais, mostra uma uma cobra gigante se aproximando de uma rede onde estava uma mulher com um bebê.

Na cena inicial, é possível ver uma cena comum de uma mãe tranquila embalando o filho. No entanto, uma cobra, que parece ser uma sucuri, entra pela porta do cômodo e se aproxima sorrateiramente da rede em que estava a mãe e o bebê.

Os segundos que se seguem são de muita agonia, pois a mãe da bebê não percebe a presença do ardiloso réptil até que a cobra já tenha se aproximado da rede de embalo. Em seguida, a mulher acaba tomando um grande susto. E pula com a criança do local, correndo em pânico.

Veja vídeo

| Autor: Divulgação

