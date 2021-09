Vídeo mostra cão chorando enquanto espera dono internado em hospital

Um dos animais mais leais aos humanos no mundo animal é o cachorro. Prova disso é a atitude de Alemão, um flagrado chorando na porta de um hospital onde o dono está internado. O regitro foi feito no dia 3 de setembro em Pelotas, cidade do Rio Grande do Sul. A informação é do site Uol.

O dono de Alemão, que é morador de rua, havia dado entrada no Pronto-Socorro após sofrer uma agressão durante um assalto. Ele foi levado ao local pela equipe médica e o cão o acompanhou apenas até a porta de entrada da unidade. Para uma enfermeira, o homem se mostrou consciente. Ele foi informado que seu mascote o aguardava do lado de fora.

No vídeo que circula nas redes, Alemão aparece arranhando a porta do hospital enquanto chora. O registro viralizou nas redes sociais, em especial pela reação das pessoas ao comportamento do animal, que ficou lá por dias.

Veja o vídeo:

Não é à toa que o cachorro é considerado o melhor amigo do homem. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um cachorro chorando na porta de um hospita... | Autor: ABCD Jornal

Uma das pessoas tocadas pela atitude de Alemão foi a enfermeira e estudante de biomedicina Itagiara Zarnott, de 32 anos. Quando percebeu que o animal aguardava o dono, a jovem se compadeceu da situação e adotou o cão, o levando para casa.

"Já conversei com o dono em visita ao hospital. Iremos devolver [o Alemão] assim que ele [o dono] sair de lá, porque jamais iremos substituir o lugar que o dono do animal ocupa no coração do Alemão", comenta a estudante.

Alemão ainda recebeu ajuda de um pet shop local, após os moradores da cidade se sensibilizarem com o local. O animal deve ser castrado e receber banho 'profissional'. Apesar disso, a enfermeira conta que o cão deve continuar morando com ela por um tempo, já que o estado de saúde do dono está grave.

"Precisamos muito de ração, não apenas para o Alemão, mas também para a ONG que ajudava o cachorro na rua, assim como produtos de higiene e fraldas tamanho adulto para o dono, que está no hospital", diz a estudante. Para doar, entre em contato com o telefone (53) 99940-0804.

*Uol e Em Tempo

Leia mais:

Tubarão bizarro é encontrado morto no Mar Mediterrâneo

Cobra gigante invade casa e tenta atacar mãe e bebê; veja vídeo