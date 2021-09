Mulher encontra morcego entre as pernas e toma susto; veja o vídeo

A mulher mostrou o inusitado momento no Tik Tok | Foto: Reprodução

Uma mulher viveu uma situação, no mínimo, bizarra, e se questionou: como um morcego vivo foi parar entre as pernas dela? A mulher, inclusive, divulgou o momento no TikTok, que mostra o mamífero voador pendurado no aninhado no meio da sua região íntima.

"Fique fora da natureza", aconselhou a americana na legenda que introduz o vídeo.

Veja o momento:





A filmagem deixou muito internauta curioso com a situação. Sendo assim, a tik toker tentou esclarecer a situação em respostas a centenas de comentários recebidos na publicação.

Ela explica, por exemplo, que só percebeu o animal alojado em sua região íntima, no momento em que ele emitiu um guincho.

Na hora a mulher se desesperou e ligou para o seu marido. "Fiquei apavorada em me mexer até que ele pudesse pegá-lo.", revelou.

O marido realmente conseguiu retirar o morcego da esposa. Mas, infelizmente, o animal morreu após o contato. Nada relacionado à retirada, mas devido a ferimentos que ele teve após supostamente ter sido atacado por um gato da vizinhança. "Vi um gato na área, que acho que foi o culpado", especulou.

A tik toker revelou que o animal foi levado para fazer exames de raiva, e deu negativo. Ela também garantiu aos internautas que realizou o mesmo exame e, aparentemente, saiu ilesa da experiência bizarra.

Agora uma coisa que ainda é um mistério é como o morcego chegou até ali.

