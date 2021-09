Mulher encontra cobra dentro de carro, em Manaus

Lídia acredita que a cobra entrou no carro no Tarumã, na sua casa | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Os amazonenses já estão acostumados com a presença de animais ilustres nas suas casas, nas ruas, mas a novidade agora no carro. Já pensou estar dirigindo tranquilamente e do nada se deparar com uma cobra dentro do seu veículo? Foi exatamente isso que ocorreu com uma moradora de Manaus.



Uma motorista de Manaus identificada como Lídia Mota encontrou uma cobra presa dentro do seu próprio carro, na última quarta-feira (22). Ela estava a caminho de uma loja no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus, quando encontrou a cobra na porta do passageiro.

"Eu moro no bairro Tarumã. E por alguns minutos deixei a porta do carro aberta e acho que a cobra entrou neste momento. Fui ao Distrito Industrial e sai do carro. Lembrei da máscara e voltei para buscar, foi quando a vi na porta do passageiro", conta.

A mulher deixou a porta do seu carro aberta e neste momento a cobra deve ter entrado | Foto: Divulgação

Lídia conta que ela se assustou com o animal e a cobra mais ainda. "No susto, ela tentou sair do carro e eu fechei a porta. Fiz um escândalo", lembra a empresária, que ri do episódio, apesar do susto.



A mulher pediu ajuda de pessoas nas redondezas, que conseguiram tirar o animal e a colocaram em uma área de mata.

A cobra estava na porta do passageiro da frente | Foto: Divulgação

A cobra encontrada no carro de Lídia foi uma jiboia. Ela relata que na área que mora, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, é muito comum encontrar animais peçonhentos e silvestres. Ela já encontrou escorpião, cobras, preguiça e recentemente um tatu-canastra. "O tatu era do tamanho de um cachorro, vi nas câmeras de segurança da minha casa".



Veja o momento em que ela encontra a cobra

Cobra dentro do carro | Autor: Divulgação

O que fazer se você encontrar uma cobra em casa?



A professora em animais silvestres da Universidade de Brasília (UnB) Líria Queiroz Luz Hirano, diz ao Correio Braziliense, que as pessoas devem evitar ao máximo irritar o animal. “Eles devem chamar um órgão ambiental, o Ibama ou o Corpo de Bombeiros. Não se deve tentar capturar o animal porque, pode ser perigoso”, afirma.

Hirano também explica que o ideal, se possível, é isolar o ambiente. “Se for um cômodo da casa, feche as portas, as janelas e qualquer local que ela possa entrar. Em caso de ambiente aberto, retire qualquer bicho de estimação de perto, porque ele pode querer mexer com a cobra”, conta.

Prevenção

Entre as orientações do Ministério da Saúde, para quem mora em áreas de mata, é importante:

- usar calçados e luvas nas atividades rurais e de jardinagem;

- examinar calçados, roupas pessoais, de cama e banho, antes de usá-las;

- afastar camas das paredes e evitar pendurar roupas fora de armários;

- não acumular entulhos e materiais de construção;

- limpar regularmente móveis, cortinas, quadros, cantos de parede;

- vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros e rodapés; utilizar telas, vedantes ou sacos de areia em portas, janelas e ralos;

- manter limpos os locais próximos das casas, jardins, quintais, paióis e celeiros;

- evitar plantas tipo trepadeiras e bananeiras junto às casas e manter a grama sempre cortada;

limpar terrenos baldios, pelo menos na faixa de um a dois metros junto ao muro ou cercas.

