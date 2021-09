Vídeo mostra momento em que pescador encontra sucuri gigante; veja

Nas imagens, é possível ver o momento em que ele dá de cara com uma sucuri gigantesca | Foto: Reprodução

O procurador federal e pescador Fábio Fregona, que documenta suas pescarias pelo Brasil e faz sucesso no YouTube, publicou um vídeo impressionante, que viralizou nesta semana.

Fábio pescava com um amigo e registrava a pescaria, quando percebeu a presença do animal. O vídeo mostra a cobra enrolada em uma árvore na margem de um rio, dormindo. De acordo com Fábio, ela tem cerca de seis metros.

Nas imagens, é possível ver o momento em que ele dá de cara com uma sucuri gigantesca.



Na legenda da publicação, o pescador citou os sentimentos que vieram à tona ao ver a sucuri gigante: “Perigo, medo, tremedeira e emoção”.

Veja o vídeo: (O pescador mostra a cobra a partir de 11 minutos)

| Autor: Reprodução





Onde vivem?

Cobras enormes como esta vivem em pântanos, rios e lagoas. Pode ser encontrada nas bacias dos principais rios brasileiros, como a do Paraguai, a do Baixo Paraná, incluindo o Pantanal e Tietê.

Apesar de não ser um animal agressivo, vem diminuindo a cada dia, devido à destruição das sucuris em habitat natural, da poluição dos mananciais e da caça pelo seu maior predador: o homem.





A sucuri tem um corpo verde-escuro, com manchas ovais pretas. Os olhos e narinas estão no alto da cabeça. Também podem morder, por defesa, qualquer pessoa que se aproxime, quando não podem fugir nadando.

A mordida de sucuri pode causar infecção, já que a cobra costuma deixar seus dentes presos na carne da vítima. A cobra ainda mantém hábitos noturnos e solitários.

Leia mais:

Fêmea de sucuri atrai macho e o mata sem piedade; veja vídeo