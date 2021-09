Cobra rara gigante de 9 metros e 100 kg é capturada na Indonésia

Guardas florestais da Indonésia capturaram uma cobra píton com cerca de 9 metros de comprimento e pesando aproximadamente 100 kg nas proximidades de um vilarejo, em Kampar. O animal é dois metros mais longo que os maiores indivíduos adultos da espécie normalmente encontrados, por isso, considerado raro. A informação é do Yahoo Notícias.



Uma imagem circulou nas redes sociais mostrando que foram necessários sete homens para carregar a cobra, que estava sedada.

O réptil foi transportado para uma floresta em Pelalawan (outra região da Indonésia), depois de ser capturado na última terça-feira (21), para poder voltar à natureza a uma distância maior da atividade humana.

A píton-reticulada (python reticulatus), a segunda maior cobra do mundo e considerada a mais longa de cabeça à cauda, é encontrada no Sudeste da Ásia. Também está entre as três cobras mais pesadas.

A espécie é do tipo constritoras não peçonhentas, o que significa que matam a presa se enrolando nela e não possuem veneno. Estes répteis normalmente não são perigosos para humanos, mas há casos de mortes em encontro com eles.

Uma píton-reticulada normalmente mede entre 5 e 7 metros e seu peso pode chegar a 160 kg. Vivem normalmente em florestas tropicais e pastagens, mas também é encontrada em áreas de rios, riachos e lagos, por ser uma ótima nadadora.

Em 2018, também na Indonésia, uma cobra engoliu uma mulher. O animal encontrado nesta semana é maior que a cobra deste incidente. Esta cobra se alimenta de mamíferos e, às vezes, aves. Indivíduos já foram encontrados até em alto-mar, colonizando pequenas ilhas.

*Com informações do Yahoo Notícias

