Vídeo: Gorilas fazem sexo oral na frente de visitantes de zoológico

Dois gorilas deixaram visitantes de um zoológico chocados ao praticarem sexo oral na frente de todos. O fato inusitado aconteceu em Nova York, nos EUA, na última quinta-feira (23). As informações são do portal Aventuras na História, do UOL.

Algumas crianças estavam bem perto do vidro, que separa a área dos visitantes da área dos animais, quando a cena íntima começou. O episódio rendeu reações inusitadas de adultos.

O vídeo foi filmado e divulgado por um homem, que deu entrevista ao jornal New York Post. Sem ter a identidade revelada, ele se disse assustado por não saber que o ato era realizado entre os macacos.

"Fiquei assustado e não tinha ideia de que era um ato natural”, disse. As imagens foram registradas porque a esposa e o filho do homem não puderam comparecer à visita. "Eu quis fazer muitos vídeos e, então, a 'mágica' aconteceu", ele brincou.

Ato comum na vida selvagem

Apesar de parecer estranho para alguns humanos, é comum a prática de sexo oral entre alguns animais. De acordo com uma reportagem da BBC, não só os macacos, mas também morcegos e ursos podem praticar o ato.

"Primatas podem ser pegos realizando todas as posições e variações que se possa imaginar", explicou Steven D. Pinkerton, professor de psiquiatria e medicina comportamental na Faculdade de Medicina de Wisconsin.

