Mulher encontra cobra dentro de couve-flor enquanto cortava legumes

Cobra foi encontrada dentro do legume em Porto Belo (SC) | Foto: GOR/Reprodução

Uma jararaca-dormideira foi encontrada dentro de uma embalagem de couve-flor em Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, na quinta-feira (30).

Segundo o grupo de resgate que atuou na ocorrência, a moradora encontrou a cobra no momento em que ia cortar o legume. A espécie não é venenosa.

"A cobra subiu em sua mão, onde rapidamente soltou a hortaliça e embrulhou em uma sacola plástica", informou o Grupo de Operações e Resgate.

O animal é uma Dipsas mikanii e, segundo o biólogo Christian Raboch, é considerada juvenil. Animais desta espécie podem chegar a 50 centímetros.

"Ela se alimenta de lesmas e caracóis. Por isso estava ali dentro", explica o biólogo. Após ser capturada, a cobra foi encaminhada para o sítio de reabilitação do Grupo de Operações e Resgate, onde será examinada e, posteriormente, solta em seu habitat natural.

Inofensiva

De acordo com Raboch, a cobra encontrada é inofensiva. Porém, ela pode ser confundida com uma jararaca, que é venenosa e uma das principais responsáveis por acidentes com picadas no Brasil.

Ao contrário das dormideiras, as jararacas (Bothrops jararaca) possuem um padrão escuro em formato de "V" pelo corpo.

Outra diferença, de acordo com o especialista, é que a jararaca conta com uma fissura entre os olhos e a narina, chamada de fosseta loreal.

"No começo, é difícil diferenciar, pois se tratam de serpentes marrons. Claro que, muitas vezes, as pessoas não vão reparar nisso, mas é interessante destacar", explicou.

Ainda de acordo com Raboch, enquanto as dormideiras crescem até cerca de 50 centímetros, as jararacas podem chegar até 1,40 metro.

