Serpente é flagrada com boca cheia de gambá; veja

| Foto: Divulgação

Uma mulher estava fazendo uma simples caminhada por Sidney, na Austrália, quando se deparou com uma cena curiosa e assustadora: uma serpente pendurada em uma árvore, com a boca cheia de gambá. Apesar do susto, a australiana Lucy Morris pegou o celular para registrar o banquete do réptil.

De acordo com o Daily Mail, Lucy andava pela orla de Shelly Beach, quando decidiu explorar uma área verde nos arredores da movimentada praia.

Não foi difícil perceber algo bastante estranho sob uma das árvores do local: uma enorme píton-carpete, com um inchaço logo após a boca, de onde saía um rabo solitário.

Ao que tudo indica, segundo a publicação, o gambá foi capturado e devorado ali mesmo. Felizmente, a mulher teve consciência para deixar o réptil se alimentar com tranquilidade e não interrompeu o banquete do animal.

A píton-carpete é conhecida por se alimentar de pequenos répteis e mamíferos, inclusive de cachorros de tutores descuidados.

*Com informações do Meio Norte

Leia mais:

Homem morre ao comer cobra durante desafio com amigos; imagens fortes

Cobra rara gigante de 9 metros e 100 kg é capturada na Indonésia