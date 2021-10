Cobra agressiva é encontrada dentro de fogão em casa; veja

A cobra da espécie "corre-campo" assustou a moradora | Foto: Divulgação

Uma mulher levou um susto ao abrir o fogão de sua casa e se deparar com uma cobra corre-campo de aproximadamente um metro, na área urbana de Cascavel, a 60 quilômetros de Fortaleza. No mesmo instante, a moradora acionou o Corpo de Bombeiros e a equipe capturou a cobra.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a moradora se deparou com o animal dentro do fogão e acionou os militares para a captura. Segundo os bombeiros, a cobra da espécie "corre-campo" não é peçonhenta, mas quando ameaçada pode ficar agressiva, dar bote e morder. Ela tem hábitos diurnos e a alimentação baseada em pequenos mamíferos e lagartos.

O Corpo de Bombeiros retirou a cobra de dentro do fogão | Foto: Divulgação

Após o resgate, a cobra foi analisada pelos bombeiros, como não tinha ferimentos, foi devolvida à natureza.

É comum encontrar essa espécie no nordeste e centro-oeste brasileiro e também no Paraguai. É uma serpente opistóglifa, podendo atingir um comprimento de 160 cm, corpo amarelo-bronzeado com quatro linhas laterais escuras e escamas que apresentam uma borda negra.

