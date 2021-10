Criança é atacada por leão marinho e puxada para água; veja vídeo

O caso aconteceu em Steveston, em Richmond, no Canadá. | Foto: Divulgação

Um leão marinho causou um grande susto em uma menininha que estava em viagem de férias com a família. O caso aconteceu nas docas de Steveston, em Richmond, no Canadá. Um vídeo mostra o momento em que o animal se aproxima dos turistas e puxa a garotinha para a água, quando ela, inocentemente, se senta próximo ao animal.

O pai da criança se joga imediatamente atrás da filha e consegue resgatá-la. As imagens servem de alerta sobre os riscos de aproximação a animais considerados selvagens ou que não mantem contato direto com humanos. O vídeo somou mais de 500 mil visualizações em poucos dias de publicação no Instagram.

Sobre estes animais

O leão-marinho pertence à família das focas e morsas, vivendo em diferentes regiões do mundo, sempre no litoral. Possui várias espécies e o corpo é adaptado para que possa conservar seu calor corporal, inclusive estando submerso e em baixas temperaturas. No geral, se alimenta de pinguins, lulas, peixes e até filhotes de focas ou aves.

Acompanhe em vídeo:

