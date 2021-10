Mulher quase perde a mão após ser picada por aranha perigosa; veja

Morgan procurou o pronto-socorro | Foto: Reprodução

Uma mulher quase perdeu a mão após ser picada por uma aranha viúva falsa enquanto dormia em sua casa. Morgan Curran, de 21 anos, ficou tão aterrorizada com o episódio que passou a dormir no sofá.

A jovem inicialmente pensou que a picada se tratava de ataque de um inseto inofensivo. Contudo, dias depois, ela percebeu que sua mão direita inchou igual a uma “luva de boxe”.

Com a mão doendo e o surgimento de uma mancha preta, Morgan procurou o pronto-socorro. No local, tomou antibióticos por cinco dias e foi submetida a duas operações para retirar o tecido infectado.

Os médicos informaram a jovem de que ela poderia ter morrido caso não tivesse buscado ajuda tão rápido. A moradora de Oxfordshire, na Ingolaterra, desabafou sobre a situação traumática.

“Minha mão era como uma luva de boxe. Estava completamente inchada e eu não conseguia esticar meus dedos por causa de todo o inchaço”, disse. Agora, ela comemora ter recuperado a mão sem precisar tê-la amputada.

Perigo

Uma equipe de cientistas do Reino Unido afirma que a aranha conhecida como falsa-viúva-negra, carrega em sua picada algo muito mais perigoso do que veneno .

Essa espécie, comum em casas britânicas, transmite na picada bactérias que causam infecções de pele horríveis. A descoberta foi publicada na revista científica Scientific Reports.

Na maioria dos casos, quem é picado por essa espécie pode esperar algumas horas de dor no local e talvez um ou dois dias de articulações rígidas.

Mas não é com o veneno que precisamos nos preocupar, é com o risco representado por bactérias encontradas nas presas dessas aranhas.

Desde o início da pandemia de COVID-19, os casos de picadas por falsa-viúva-negra aumentaram no Reino Unido e fala-se até em praga da espécie.

Recentemente foram noticiadas histórias sobre picadas de aranhas que deixaram as vítimas com algo muito pior do que um dedo latejante. Mãos inchadas, buracos de pus apodrecendo e até ameaças de amputação foram alguns dos casos que chamaram a atenção dos pesquisadores.

