Crocodilo mastiga companheiro e cena choca moradores; veja vídeo

Um crocodilo grandalhão devorou um companheiro menor, em flagrante registrado no quintal de uma casa na Carolina do Sul, nos EUA.

Apesar da inferioridade no tamanho, a vítima ainda assim possuía aproximadamente 1,82 m de comprimento, o que deixou a cena digna de um filme de terror.

"Isso aconteceu no quintal dos meus pais hoje", escreveu Taylor Soper, autor de postagem com o vídeo do ato canibal no Twitter. "O lanche é um jacaré de quase 6 pés [1,82m]".

De acordo com o site Live Science, apesar de chocante, esse tipo de relação ecológica não é incomum entre a espécie. Na verdade, eles são capazes de comer quase tudo o que aparece pela frente.

Uma das explicações para isso é atribuída à estabilidade e manutenção numérica da população em determinadas regiões.

Nos comentários do tuíte, internautas como sempre mostraram bastante desconforto diante de mais uma cena brutal da natureza.

"Você ainda acha que é o quintal dos seus pais depois de ver isso?", ironizou um usuário. "Se a vitima tem 1,82 m...", começou a projetar um segundo.

Alguns inclusive embarcaram nessa tentativa de estimar o tamanho do predador. Boa parte acredita que ela tivesse pouco mais do que o dobro da presa, algo em torno 4 m de comprimento.

Veja o vídeo incrível:

| Autor: Reprodução twitter

