Morador encontra Píton em escorredor de louça; veja o caso

Uma píton -carpete usou o lugar mais limpo e fresco de uma casa em Ballina, na Austrália, para relaxar: o escorredor de louça.

Estratégia que deu tão certo, a ponto do morador do local quase justificar o ditado "se fosse cobra, já tinha picado".

"Não posso acreditar que limpei parte do suporte de pratos antes mesmo de perceber", escreveu Keith Williams, em postagem no Twitter com a foto acima.

Apesar do impacto inicial, Williams pensou em uma maneira para a serpente a se retirar. Ele abriu a janela ao lado do escorredor e esperou a boa vontade do bicho.

Um novo vídeo compartilhado na publicação mostrou a píton lentamente se movimentando para fora da cozinha:

Veja:

Felizmente, a ideia deu certo! "A adorável píton saiu e tudo está voltando ao normal", atualizou o morador, "agora, se você me der licença, tenho muita louça para lavar."

Nos comentários, um internauta se mostrou compreensível ao fato de Williams não ter enxergado a serpente no escorredor de primeira.

"Não estou surpreso que você não tenha notado", apontou um usuário, "tive que olhar duas vezes para a foto."

De acordo com o Daily Mail, a píton-carpete não é venenosa, mas pode desferir uma mordida dolorosa, caso se sinta ameaçada.

