Caçador deixa filho de 2 anos manejar cobra e gera debate na web; veja

O caçador e apresentador Matt Wright, que atualmente, está à frente do programa Austrália Selvagem, transmitido pelo canal Nat Geo, gerou polêmica no Instagram.

Ele compartilhou um vídeo no qual o filho Banjo, de 2 anos de idade, maneja uma serpente . A cena se desenrola no jardim de uma casa sob a orientação do aventureiro.

Wright ganhou fama por realocar crocodilos na Austrália e conscientizar as pessoas sobre o convívio entre espécies, através do entretenimento.

O registro chamou a atenção de milhares de internautas. Alguns impressionados com a façanha do pequeno Banjo e outros furiosos com o teor da publicação.

"Puxe-o, amigo, puxe-o para fora. Puxe-o até os arbustos", diz o caçador ao filho durante a gravação.

"Cuidado, ele vai te morder. Você tem que ir atrás do rabo", explica.

Um seguidor de Wright mostrou desconforto com a situação e comentou: "Normalmente adoro seus vídeos, mas não sou fã desse comportamento. Não há necessidade de estressar o animal apenas para um vídeo do Instagram."

Já outro internauta classificou a interação entre pai, filho e serpente como algo "fantástico": "Ele está ensinando a não ter medo e a respeitar o animal com gentileza e humanidade."

O apresentador ainda não se posicionou oficialmente sobre a repercussão do vídeo. No entanto, em entrevista anterior ao tabloide Daily Mail, ele contou como enxerga a relação entre humanos e animais selvagens.

"Os animais reagem a certos pontos de pressão, e é preciso conhecê-los para reagir", explica. "Você pode ficar perto deles o dia todo, mas precisa saber o limite."

