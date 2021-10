Vídeo mostra momento que sucuri de barriga cheia surpreende fotógrafo

Vídeo mostra momento em que sucuri de barriga cheia surpreende fotógrafo | Foto: Reprodução/ND

Daniel de Granville Manço, de 52 anos, compartilhou na internet imagens impressionantes da maior cobra brasileira. O guia de turismo trabalha nas regiões de Bonito e do Pantanal no Mato Grosso do Sul, onde é possível encontrar com mais facilidade esse animal imponente.

O biólogo, com pós em jornalismo científico, convive há 14 anos com as sucuris em seu habitat e acompanha fotógrafos que desejam clicar este animal. Ele, que mora há 22 anos em Bonito, já acumulou mais de 26 mil visualizações com o vídeo do animal.

Ele explicou que a região de Bonito é uma das melhores para encontrar e observar este animal imponente. “Em nenhuma outra parte do planeta é possível encontrá-las nadando em águas cristalinas como aqui. Na Amazônia, por exemplo, existem grandes sucuris também, mas os rios onde elas vivem são de águas naturalmente escuras e turvas, com pouca visibilidade”, contou ao jornal Midiamax.

