Vídeo mostra sucuri dando bote para defender filhotes; veja

| Foto: Divulgação

Jay Brewer, especialista que cria cobras e outros animais no The Reptile Zoo, nos Estados Unidos, mostrou em um vídeo que os animais podem ter reações extremas para se proteger ou cuidar dos seus filhotes.

Ele exibe o momento em que encontra diversos filhotes de sucuri e como elas são protegidas por seus pais. Os botes ferem o cuidador que termina com os braços sangrando.

“Coletando bebês sucuris. O único problema é que eu tenho que tirá-los para podermos cuidar de cada bebê individualmente e ter certeza de que estão todos felizes e comendo, mas a mamãe com certeza não ficou muito feliz com isso”, explicou.

Mesmo não sendo venenosas, vale lembrar que as sucuris podem ter mordidas dolorosas, pois seus dentes são afiados.

As maiores sucuris são fêmeas e elas são nativas da América do Sul. Quanto maior for, mais filhotes terá, podendo gerar entre 14 e 82 filhotes, que já nascem com cerca de 60 centímetros de comprimento.

*As informações são do portal Metro



Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Sucuri e jacaré são flagrados em luta pela vida; veja

Ao atender caso de violência doméstica, polícia descobre cobra rara