Mulher grávida é brutalmente atacada por urso na Rússia; veja vídeo

As imagens viralizaram e trouxeram à tona o questionamento do uso de animais em shows | Foto: Divulgação

Uma adestradora grávida foi brutalmente atacada por um enorme urso em uma apresentação de circo, na Rússia. O caso aconteceu na cidade de Oryol.

Nas imagens, o animal está sendo conduzido pelos adestradores, quando avança na mulher, de vestido azul e tenta morde-la, após a derrubar no chão.

Os dois homens lutam com a fera para que ele solte a adestradora. Ela teve que ser levada às pressas para um hospital, de acordo com o jornal The Mirror.

Durante entrevista, a mulher disse acreditar que o ataque pode ter relação com o fato de ela estar grávida.

“Estou literalmente com dois arranhões e um leve hematoma na perna. Com o animal também está tudo bem, e meu bebê, está tudo normal. Talvez tenha sido ciúmes, já que estou grávida. Pode haver muitas nuances”, disse a treinadora.

“Vou, é claro, lidar com esse incidente com colegas mais experientes. No momento, o urso se comporta comigo da mesma maneira de sempre, como se nada tivesse acontecido”, afirmou.

Veja o vídeo impressionante:

veja o vídeo | Autor: Reprodução





Antes

Segundo testemunhas, antes do incidente, o urso foi visto em uma gaiola em um estado agitado e perturbado. “O mesmo animal teria atacado um dos funcionários e queria fugir”, relatou um morador. O Comitê de Investigação Russo abriu uma investigação sobre o incidente.

* Com informações do Meio Norte

Leia mais:

Urso é expulso de casa por cachorros

Adolescente enfrenta urso no quintal para defender cão