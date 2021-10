Vídeo: cobra gigantesca é retirada de floresta por escavadeira; veja

O animal estava vivo quando foi removido de seu habitat com uma ajuda nada convencional | Foto: Reprodução

Uma exploração na floresta no Caribe rendeu um vídeo para lá de curioso e assustador.

Um grupo de trabalhadores estavam retirando uma cobra gigante do lugar. Com cerca de 3 metros de comprimento, o animal foi retirado da folhagem com a ajuda de uma escavadeira.

O animal estava vivo quando foi removido de seu habitat. O vídeo do momento foi compartilhado no TikTok e já acumula mais de 80 milhões de visualizações.

Nas imagens, a cobra surge debruçada sobre as pás da escavadeira. O corpo enorme do bicho impressiona o grupo em volta, que solta comentários surpresos.

Nas redes sociais, muitos chegaram a comparar o réptil a um dinossauro. Não foi informado, porém, o motivo de os trabalhadores terem retirado a cobra da floresta.

Sucuris gigantescas

Não é a toa que os internautas se assustem com o tamanho das serpentes. Em casos raros, podem chegar até 9 metros.

Cobras enormes como esta vivem em pântanos, rios e lagoas. Pode ser encontrada nas bacias dos principais rios brasileiros, como a do Paraguai, a do Baixo Paraná, incluindo o Pantanal e Tietê.

A mordida de sucuri pode causar infecção, já que a cobra costuma deixar seus dentes presos na carne da vítima. A cobra ainda mantém hábitos noturnos e solitários.

*The Mirror

