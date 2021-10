Saiba quais os animais que mais fazem relações sexuais; veja

Nos animais, diferente dos humanos, a necessidade de relações sexuais estão ligadas a reprodução e a ao cio. O homem conseguiu se desapegar deste quesito, separando reprodução, de prazer. Porém, você conhece os animais que mais fazem sexo na natureza?

Fomos pesquisar e apresentamos uma lista para matar sua curiosidade. Confira!

Leão

O felino é um dos animais que está no topo, quando o assunto é o coito. No período de cio das fêmeas, eles chegam a copular a cada 15 minutos, dia e noite. São 280 coitos por cio – que dura em média 2 a 4 dias. É muita disposição.

O felino é um dos animais que está no topo. | Foto: Divulgação

Elefante – Marinho

Estes animais também estão no topo da lista quando o assunto é acasalar. Existe uma hierarquia estabelecida pelo macho, que domina um grupo de 40 a 50 fêmeas. Um harém de elefôas é formado. E tem mais! O ‘pau’ canta com outros machos para tomar as fêmeas dos colegas.

O ‘pau’ canta com outros machos para tomar as fêmeas dos colegas. | Foto: Divulgação

Pássaro Caramanchão

Esta ave não conta conversa. Gosta de conquistas várias parceiras e chega a fazer uma pequena construção de gravetos e folhas para conseguir seu objetivo, servindo como seu ninho de ‘amor’ e recebendo até 30 fêmeas para copular em época de reprodução.

O macho recebe até 30 fêmeas no ninho para copular. | Foto: Divulgação

Hamsters

Estes são uma máquina de reprodução e iniciam suas atividades sexuais aos 45 dias de idade. Os machos chegam a copular com 6 fêmeas em um único dia, que dão cria de 4 a 18 filhotes por ninhada e estes seguem este ciclo interminável de reprodução, dias depois.

Os machos chegam a copular com 6 fêmeas em um único dia. | Foto: Divulgação

Macacos

Esses vão te surpreender! Você sabia que as fêmeas de chimpanzés são adeptas de sexo grupal? O cio delas dura 37 dias e, neste período, elas chegam a ter mil relações sexuais com vários machos.

O cio das fêmeas dura 37 dias. | Foto: Divulgação

