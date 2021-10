Vídeo: homem é atacado por jacaré em lago no MS

O jacaré avança e morde o braço do homem | Foto: Reprodução

MATO GROSSO DO SUL (MS)- Um homem, que não teve o nome identificado, foi atacado por um jacaré na tarde deste sábado (23).

Ele estava nadando no lado conhecido como "Lago do Amor", na Avenida Senador Filinto Muler, no bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Willyan Caetano gravou a cena e e publicou nas redes sociais. No vídeo, o homem aparece nadando rapidamente e acaba perseguido pelo jacaré, que vive há anos no lago.

O jacaré avança e morde o braço do homem, que consegue sair do lago. Ele ficou com uma lesão no braço direito.

Não foram repassadas informações sobre a vítima ter procurado atendimento médico. No vídeo, o homem afirma que não sabia que um jacaré vivia no lago.

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução

Animal mortal

Na semana passada um corpo de um pescador desaparecido foi encontrado dentro de um jacaré . O caso aconteceu na cidade de Novo Airão, distante 194 quilômetros de Manaus.

Moradores encontraram o corpo dele sendo devorado por um jacaré-açu em um rio no arquipélago de Anavilhanas, próximo à cidade.

Conforme testemunhas, a vítima havia desaparecido na última sexta-feira (15), quando saiu para pescar com um amigo. Os dois foram atacados pelo grupo de piratas do rio, mas o amigo dele conseguiu escapar e avisou à Polícia.

Engole humanos

Restos humanos foram encontrados dentro da barriga de um enorme jacaré , em no sudeste da Louisiana (EUA).

O animal foi capturado na última segunda-feira (13) e as autoridades da região estão tentando desvendar esse mistério. Tudo indica que o réptil tenha matado Timothy Satterlee Sênior, de 71 anos, logo após um furacão.

O animal, de pouco mais de 3,6 metros de comprimento, foi capturado por uma verdadeira força tarefa. No jacaré foi encontrado "o que parecem ser restos humanos" no seu intestino.

Leia mais:

Bebê é atacado por jacaré no interior de Goiás

Mulher tenta retirar jacaré de estrada a chutes; veja vídeo