Cachorros protegem corpo de homem que morreu sem atendimento do Samu

São Paulo - Uma cena triste que contou com a lealdade de dois cachorros ao dono chamou a atenção no litoral de São Paulo. Damião de Almeida, 68 anos, morreu no chão de um bar após sentir fortes dores e esperar por mais de seis horas pela chegada de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após o óbito de Damião, os dois animais de estimação não saíram de perto corpo, protegendo-o, sem deixar ninguém se aproximar. As informações são do G1.

O caso aconteceu na zona rural de Peruíbe. Uma moradora relatou que o homem morreu gritando de dor. O corpo permaneceu em um bar, localizado na Estrada Armando Cunha, próximo ao Km 7,5, no bairro São Francisco, na zona rural do município, na tarde de sexta-feira (29).

O dono do bar informou que Damião reclamava de muitas dores nas costas e que acionou o Samu, por meio do telefone 192, por volta das 9h30, mas que, quatro horas depois, o atendimento ainda não havia chegado.

Conforme a dona de casa Andrea Nunes Gonçalves, diante da insistência para que enviassem rápido uma ambulância, uma atendente do serviço de saúde chegou a dizer que “ninguém morria de dor” e que havia atendimentos mais urgentes a serem realizados.

Pouco antes das 16h, o Samu chegou ao local e tentou reanimá-lo, sem sucesso. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de “encontro de cadáver”. Os policiais encontraram o homem caído no chão do bar, coberto por uma manta, cercado pelos cães.

