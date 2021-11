Jiboia de três metros é encontrada em quintal de casa; veja

| Foto: Divulgação





NITÉROI (RJ) - Uma visita inusitada assustou os moradores de uma casa, em Niterói. Uma jiboia de cerca de três metros, foi achada no jardim de uma residência na manhã de sexta-feira (29).

Ao encontrarem o animal, os moradores da casa acionaram ajuda, e rapidamente, o réptil foi resgatado por funcionários da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói e logo depois, reintegrada à natureza na área do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET).

Somente em 2021, as equipes resgataram mais de 200 serpentes. Quando se tratam de espécies venenosas, elas são levadas para o Instituto Vital Brazil. Os animais não peçonhentos são reintegrados em áreas de proteção ambiental.

Os funcionários da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói resgataram o animal | Foto: Divulgação

Visitas inesperadas

Não é raro encontrar visitas inesperadas em casa, como as cobras. A dona de casa, Rita Pedroso, levou um susto ao encontrar uma cobra jiboia no jardim de casa , em Bonito, no Mato Grosso do Sul.

O animal estava dormindo dentro de um vaso de flores, e não acordou com o susto da mulher. Rita contou ao G1 que foi regar as plantas e verificar o próprio jardim de manhã e ficou muito próxima da jiboia.

A dona de casa acionou uma equipe da Polícia Florestal, que fez o resgate sem problemas, pois a jiboia continuou dormindo no vaso de flores.

