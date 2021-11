Vaca fica presa em tobogã de balneário; veja vídeo

Com ajuda de uma corda, quatro homens amarraram o animal e o retiraram da piscina. | Foto: Reprodução

O responsável por um clube de campo foi surpreendido no sábado (6) ao ser avisado de que uma vaca havia subido no toboágua do estabelecimento, em Nova Granada (SP), na região de São José do Rio Preto. Ela ficou presa no brinquedo.

A vaca foi flagrada descendo o tobogã e precisou ser resgatado na piscina. Com ajuda de uma corda, quatro homens amarraram o animal e o retiraram da piscina.

As imagens feitas por quem estava no local mostram o animal já no toboágua. Segundo apurado pelo site UOL, o caso aconteceu no Indaiá Clube de Campo.

" O animal estava com um pouco de calor, quis nadar e usar o toboágua, só isso. O animal não morreu, só está mais limpo " brincou o responsável pelo local, João Luiz Andrade Zevole em entrevista à TV Tem, afiliada da TV Globo na região.

Ele não explicou como a vaca conseguiu acessar o local. Ainda segundo ele, essa não foi a primeira vez que um animal entrou no tobogã da piscina.

Confira:

| Autor:

Leia mais

Vídeo: turista abre janela para acariciar leão e quase perde a mão

Jiboia de três metros é encontrada em quintal de casa; veja

Cachorros protegem corpo de homem que morreu sem atendimento do Samu