Vídeo: Filhote de Tatu com sede é salvo por rapaz em Goiás

Tatu bebendo água encantou internautas | Foto: Divulgação

GOIÁS - Um vídeo inusitado de um pequeno tatu bebendo água na estrada chamou a atenção nas redes sociais e tem tornado o dia dos internautas mais feliz.

Tudo começou quando o operador de retroescavadeira Nelson Cardoso, 32 anos, que é morador de Claudinápolis, em Goiás, voltava do trabalho de motocicleta, em um sol escaldante, e enxergou o animal, visivelmente cansado, na beira da pista.

“Ele estava lá, naquele calorão. Eu ainda tinha água na garrafa e pensei que o bichinho estava com sede. Foi dito e certo. A hora que eu joguei a água no chão, ele veio doido”, contou Nelson Cardoso ao site “Só Notícia Boa”.

Ao animal de aproximar, Nelson, além de matar a sede do gracioso bichinho, conseguiu fazer carinho nele.

“Por esse ato, ele deixou encostar nele, passar a mão nele, já virou íntimo”, fala descontraído.

O vídeo, em poucas horas, contou com mais de 100 mil visualizações. | Foto: Divulgação

Amor pelos animais

O vídeo, em poucas horas, contou com mais de 100 mil visualizações. Nelson disse que, todo amor que possui pelos animais, aprendeu com o avô, sendo criado em uma fazenda, em Santa Catarina.

“A gente foi criado aqui na roça com o meu avô, e ele sempre mostrou pra gente como tratar as criações. Aqui na fazenda, gado, cachorro, gato tem mais prioridade que a gente”, disse.

Acompanhe em vídeo o lindo socorro ao tatuzinho:

Exemplo

Ele também comenta que a ação pode servir de incentivo, para que as pessoas não matem, mas ajudem os animais.

“A repercussão do vídeo até me assustou um pouco porque é uma coisa normal aqui pra minha família, a gente poder salvar, ajudar. Eu fiquei mais feliz por esse vídeo ter tido essa repercussão porque além de me alegrar, me deixar mais motivado a fazer boa ação, isso incentiva outras pessoas né?”

*Com informações do "Só Notícia Boa"

Leia mais:

Vídeo: turista abre janela para acariciar leão e quase perde a mão

Jiboia de três metros é encontrada em quintal de casa; veja