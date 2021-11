Conheça os 10 bichinhos mais fofinhos do mundo; veja a lista

Eles costumam viver no Japão e na Rússia. | Foto: Divulgação

Não há dúvidas de que o reino animal é surpreendente. Inclusive, quando os bichos mexem com nossos sentimentos, ao demonstrar o que classificamos como “fofura”. Sim! Animais fofinhos tem o poder de tocar o nosso coração e despertar o que há de melhor em nós.

Pensando o quanto os peludinhos são amados, sendo silvestres ou domesticados, o Portal Em Tempo selecionou uma lista com os 10 animais que estão entre os mais fofinhos do mundo. Veja se você consegue resistir a tanto amor!

01) Coelho Angorá

A American Rabbit Breeding Association (ARBA), classifica esta graça de coelho como: Francês, Inglês, Gigante e Cetim. | Foto: Divulgação

Quem resiste a uma coisinha tão fofinha que dá vontade de apertar? Ao menos que você tenha muita alergia, esta raça de coelho turco encanta todos. Com olhinhos que pedem carinho, o comedor de cenoura foi desenvolvido com o intuito de fornecer lã no século XVIII.

Porém, pelo seu temperamento doce, foi adotado como animal doméstico na Europa e, depois, nos Estados Unidos, espalhando, posteriormente, por vários países e tendo vários cruzamentos.

02) Scottish Fold

A primeira ninhada da raça surgiu em 1966 e o nome quer dizer “Doçura Escocesa”. | Foto: Divulgação

Esta é uma raça de gato nativa do Reino Unido, precisamente da Escócia é considerada super fofa, considerando os olhos arregalados, pedindo o carinho. são muito inteligentes e bastante sociáveis. Suas orelhas são dobradas para frente. A primeira ninhada da raça surgiu em 1966 e o nome quer dizer “Doçura Escocesa”. Eles convivem muito bem com crianças e tem laços duradouros com “seus” humanos.

03) Coala

Eles podem dormir até 18 horas por dia e, o mais importante, são muito fofinhos. | Foto: Divulgação

Atire a primeira pedra quem nunca teve vontade de dar um abraço bem apertado em um coala macio e fofinho! Mamíferos da família dos marsupiais, eles gostam de folhas de eucalipto e, eventualmente, de outros tipos de folhas.

O nome marsupial quer dizer que ele possui uma bolsa no corpo, no qual o desenvolvimento de seu filhote se completa, depois de nascido. Eles podem dormir até 18 horas por dia e, o mais importante, são muito fofinhos.

04) Porquinho da Índia

Eles podem viver de 5 a 6 anos e são herbívoros. | Foto: Divulgação

Ele não é um porquinho e não veio da Índia. Na verdade, ele é originário da América do Sul. Acredita-se que eles tenham recebido esse nome por navegadores que procuravam o caminho das Índias. Porém, são roedores que têm uma ótima aceitação como animais domésticos. Eles podem viver de 5 a 6 anos e são herbívoros.

05) Esquilo Voador da Sibéria

Eles costumam viver no Japão e na Rússia. | Foto: Divulgação

No "hall" de fofinhos da fama está essa raça de esquilo. Não é que eles saem voando, literalmente. Só deslizam por uma distância de 100 metros, já que possuem uma membrana peluda entre as patas dianteiras e traseiras.

Eles costumam viver no Japão e na Rússia. Apenas dormem alguns dias durante o inverno, pois não hibernam. Os esquilos voadores se alimentam de folhas, sementes, brotos, nozes, frutas e, de vez em quando, ovos de aves. Você quer um para você? rs.

06) Urso Panda

Os pandas gostam muito de comer bambu em grande quantidade. | Foto: Divulgação

Com destaque para sua incrível pelagem branca e preta, os pandas são alvo de todo tipo de marketing. Principalmente nos desenhos, devido serem considerados umas "fofuras". Inicialmente, eram encontrados no Sul e Leste da China, mas estão ameaçados de extinção, hoje em dia.

Gostam muito de comer bambu em grande quantidade para manter suas necessidades nutricionais, apesar de serem classificados como animais carnívoros. Na natureza, podem viver até 20 anos.

07) Cachorro Husky Siberiano

Ficaram muito conhecidos por puxar trenós. | Foto: Divulgação

Surgidos na Sibéria há cerca de dois mil anos, eles possuem camadas de pelo que os protegem do forte frio. Claro que podem soltar bastante pelo, especialmente no Brasil e em locais onde o clima é mais quente!

As cores são as mais diversas e variam do branco puro até combinações de branco com cinza (mais comum), preto, vermelho e marrom. Ficaram muito conhecidos por puxar trenós para uma tribo chamada Chukchi. Hoje, estão entre as raças de cães mais bonitas e amadas.

08) Feneco

Durante o dia, costumam estar na toca, conseguindo aguentar muito tempo sem beber água. | Foto: Divulgação

Se alguém, realmente, pode ser fofinho é o feneco, uma espécie de raposa do deserto, de hábitos noturnos. O animal chega a ser tão fofo que foi até personagem do livro, "O Pequeno Príncipe", como uma raposa que gostaria de ser domesticada.

0Durante o dia, costumam estar na toca, conseguindo ficar muito tempo sem beber água. O seu pelo ajuda a suportar as altas temperaturas diárias e as mais baixas durante a noite.

09) Pinguim

Os pinguins são dóceis, mansos e leais aos parceiros. | Foto: Divulgação

Eles não voam, gostam do clima frio e tem um andar muito engraçadinho. Assim são os pinguins, aves originárias da Antártida, Nova Zelândia, sul da África, Austrália e América do Sul. Bons caçadores, os pinguins se alimentam de crustáceos, moluscos, peixes e pequenos animais marinhos.

Sabem nadar como ninguém e tem uma camada de gordura que serve como isolante térmico, impedindo que o animal perca calor para o ambiente. Os bichinhos podem medir desde 40 cm a 1 metro e pesar de 3 a 35 kg, podendo viver de 30 a 35 anos. Também são muito mansos e leais aos (as) companheiros (as).

10) Bicho Preguiça

A lentidão da preguiça dá um charme em seu quesito "fofura". | Foto: Divulgação

No quesito simpatia, certamente, as preguiças estão no topo. Apesar das suas enormes garras, sua aparência de um "leve sorriso" também conquista corações. É um animal que habita desde a América Central até a América do Sul.

Dentre suas principais características, podemos citar o corpo coberto por longo pelo, o que lhes garante proteção ajudando na camuflagem entre as árvores. Sua lentidão é um diferencial no quesito "fofura".

E então? Gostou? Deixe o seu comentário falando dos animais que você considera os mais fofinhos e se algum deles está na lista. Aproveita e faça sugestões para uma nova , caso queira ver mais casos de "bichinhos fofinhos" pelo mundo.

