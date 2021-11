Vídeo: cena brutal de crocodilos dilacerando gazela viraliza nas redes

O tamanho dos crocodilos impressiona. | Foto: Divulgação

Um vídeo que circula pelas redes sociais tem deixado os internautas chocados. Ele foi compartilhado no perfil The Real Nature Page, no Instagram e mostra o ataque brutal de crocodilos a uma gazela. O animal luta, desesperadamente, pela vida.

Somando mais de 160 mil visualizações em apenas um dia de publicada, a gravação também mostra o momento em que o corpo do animal é dilacerado pelos répteis. Apesar da cena ser muito forte, nada mais é do que a realidade do mundo animal, onde vale a lei da sobrevivência e não “carinho” na cabeça.

Acompanhe o ataque brutal:

O tamanho dos crocodilos impressiona. Eles, geralmente, têm um pouco mais de 4 metros. Porém, existem relados de capturas de animais que chegavam a 8 metros e 30 centímetros. Eles são muito comuns na África, Ásia e Oceania

* Com informações do Metro

